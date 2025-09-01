Abone ol: Google News

Bakanlık düğmeye bastı! Oyuncağın satışı yasaklandı, raflardan kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıdığı belirlenen bir oyuncağın satışının durdurulduğunu ve mevcut stokların raflardan toplatılacağını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 16:20
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski taşıyan yeni ürünleri kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Babyjem marka tavşan peluş sırt çantası, içerdiği boğulma riski nedeniyle satıştan kaldırıldı.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda ürünün toplatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Vatandaşların söz konusu ürünü kullanmamaları gerektiği konusunda uyarılıyor.

Uzmanlar, özellikle çocuklar için tasarlanan oyuncak ve aksesuarlarda güvenliğin öncelikli olduğunu belirterek, ailelerin ürün seçiminde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

