Bakanlık duyurdu: 3 ürünün daha satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yaptığı incelemeler sonucunda bazı ürünlerin sağlık riski taşıdığını duyurdu.

Denetimlerde, bir oyuncak ile iki farklı oda kokusunun insan sağlığı açısından güvensiz olduğu belirlendi.

Bakanlık, bu ürünlerin kullanımının yasaklandığını ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

SATIŞTAN KALDIRILAN ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Be markasına ait Yağmur Çubuklu Oda Kokusu ve Brescia Home markasına ait Bambu Çubuklu Oda Kokusu, dokunsal tehlike uyarısı bulunmaması sebebiyle yasaklandı.

Listede Peluş anahtarlık da yer aldı.