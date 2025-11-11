Bakanlık listeyi yayımladı: O çay markası sahte çıktı

- Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleri listesine Öz Akçay marka siyah çayı ekledi.
- Laboratuvar testleri, bu çayda gıda boyası kullanıldığını ortaya çıkardı.
- Bakanlık, halkı bu tür ürünleri tüketmeme konusunda uyardı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yürüttüğü denetimlerde uygunsuz ürünleri açıklamaya devam ediyor.
Güncellenen listelere eklenen son ürünler arasında Öz Akçay marka siyah çay yer aldı.
Bakanlık tarafından yapılan laboratuvar testlerinde, söz konusu çayda gıda boyası kullanıldığı belirlendi.
Yetkililer, vatandaşları bu ürünleri tüketmemeleri ve güvenilir ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı.
İşte ürün bilgileri: