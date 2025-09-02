Bakanlıktan acil uyarı: O oyuncak satıştan kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, çocuk güvenliği açısından kritik bir karara imza attı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yapılan son duyuruda, yapılan denetimler sonucu Sozzy Toys marka peluş oyuncakların sağlık riski taşıdığı tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, oyuncakların yapılan laboratuvar testlerinde güvenlik standartlarını karşılamadığının ortaya çıktığını belirtti.

RAFLARDAN TOPLATILIYOR

İncelemelerde, ürünlerin çocuk sağlığına zarar verebilecek maddeler içerdiği yönünde bulgulara ulaşıldı.

Bu nedenle, söz konusu ürünlerin satışının derhal durdurulmasına ve raflardan toplatılmasına karar verildi.

Yetkililer, vatandaşlara çocukları için oyuncak seçerken ürünün güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.