DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylerinde ikamet eden ailelere yönelik çeşitli destek ve yardımlarda bulunacaklarını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, Cenabıhakk'ın herkesi sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu nice bayramlara eriştirmesi temennisinde bulundu.

"ORMAN YANGINLARINA YÖNELİK ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Ülkenin orman varlığının korunup geliştirilmesine yönelik çalışmalara değinen Yumaklı, "Yaz aylarının yaklaşmasıyla orman yangınlarına yönelik hazırlıkları tamamladık. Bunun yanında Yeşil Vatanımızın yeşiline yeşil katmak için de çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZE ÜCRETSİZ FİDAN SAĞLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Yumaklı, bu kapsamda orman köylerinde ikamet eden aileler için bazı müjdeler hazırladıklarını kaydederek şu açıklamayı yaptı: