Balık pulu hastası 18 günlük Mutaz, Türkiye'ye getirildi

Suriyeli bebeğin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleşti.

Suriye'nin İdlib kentindeki Sermin beldesinde balık pulu (iktiyozis vulgaris) hastası olan 18 günlük Mutaz'ın tedavisi Türkiye'de yapılacak.

Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak İdlib'in Sermin beldesine sığınan ailenin balık pulu hastası çocuğu 18 günlük Mutaz'ın durumunu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bebeğin ailesi ile birlikte Türkiye'ye alınarak gerekli tedavi ve yardımın yapılması için Hatay Valiliği'ne direktif verdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 18 günlük Mutaz'ın Türkiye'de tedavi olabilmesi için çalışma başlattı.

TÜRKİYE'YE ALINDI

18 günlük Mutaz ve babası Muhanned Kahil, Cilvegözü Mülki İdare Amirliğince ülkeye alındı.

Hatay Valiliği tarafından görevlendirilen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan 18 günlük Mutaz, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ambulansla alarak tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Mutaz'ın babası Muhanned Kahil, oğlunun Türkiye'ye alınmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Oğlunun tedavisinin başlaması için Reyhanlı'dan Türkiye'ye geçtiklerini anlatan Kahil, "Sağlık görevlileri hemen evladımla ilgilendiler. Sesimizi duydukları için çok mutluyuz, Bize bu imkanı veren Recep Tayyip Erdoğan'a ve yetkililere teşekkür ederiz.'' dedi.