Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı

Yaklaşık 5 ay boyunca sabırsızlıkla 1 Eylül’ü bekleyen balıkçılar, yeni sezona büyük umutlarla başladı.

HAVAİ FİŞEKLER VE DUALAR EŞLİĞİNDE ‘VİRA BİSMİLLAH’

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’ndeki limanda düzenlenen törende, çok sayıda balıkçı teknesi ışık gösterileri ve dualar eşliğinde denize uğurlandı.

Gökyüzünü aydınlatan havai fişeklerle başlayan programda, balıkçılar hep birlikte ‘Vira Bismillah’ diyerek yeni sezonun ilk ağlarını denize bırakmak için denize açıldı.

Balıkçılar, bu yıl denizin bereketli olacağına inandıklarını ifade ederek, özellikle palamut ve lüferden umutlu olduklarını dile getirdiler. Vatandaşlar da sahile gelerek balıkçıların heyecanına ortak oldu, geceyi renklendiren manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Süleymanpaşa’dan denize açılan tekneler, Marmara Denizi’nin bereketi için dualar ederek, yeni sezona start verdi.

MUĞLA

Türkiye balık ihracatında liderliğini koruyan Muğla’da 2025-2026 su ürünleri av sezonu açıldı.

Milas Güllük mahallesinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Dalış Timi deniz dibi temizliği ve balıklandırma çalışması ile başladı.

Açılışta konuşan SÜR-KOOP Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların Türk halkına taze balık ulaştırmak için büyük özveriyle çalıştığını belirterek kazasız, bereketli bir sezon temennisinde bulunurken, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke Milas ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin bu sulardan geçimini sağladığını açıkladı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar konuşmasında, Muğla’nın 1.480 km’lik kıyı şeridiyle ülkemizin en değerli avlak sahalarına sahip illerinden biri olduğunu vurguladı.

Baydar, balıkçı barınaklarının fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, yeni barınak planlamalarının sürdüğünü ve deniz dibi temizliği çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ifade etti. İl Müdürü Baydar, "Bugün ya Bismillah diyerek ilimizdeki 4 bin 325 balıkçımız denizlerde balık tutmaya başlayacak. Bu balıkçılarımızın 330’u kadın. Bunun yanında Bin 117 tane teknemiz ve 10 gırgır gemisi ile beraber toplam Bin 114’a yakın tekne ve gemi denizde olacak. Bu avcılık için ve bugün açılışı yapılan bu sezon için çok önemli bir potansiyel ve önemli bir değeri barındırmakta" dedi.

Tören, balıkçı teknelerine belge takdimi, dua ve kurdele kesiminin ardından, teknelerle yapılan kısa tur ve balık ekmek ikramı ile son buldu.

DÜZCE

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, denizlerimizde sürdürülebilir balıkçılığın devamı amacıyla uygulanan av yasağının sona ermesi ve 2025-2026 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla "Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni" Akçakoca Melenağzı Balıkçı Barınağı’nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Av sezonunun açılışına Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Melenağzı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Bayram Ali Kaya, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda balıkçı ve vatandaş katıldı.

‘AV YASAKLARINA UYARAK DENİZLERİMİZİ KORUMALIYIZ"

Törende konuşan Vali Vekili Şevket Cinbir, balıkçılığın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekerek şöyle dedi:

"İnsanlarımızın deniz zenginliklerinden uzun yıllar faydalanabilmesi için tabiatın kurallarına uymamız şarttır. Av yasaklarına riayet ederek denizlerimizi korumalı, gelecek nesillere balıksız bir gelecek bırakmamalıyız. Denizlerdeki balıkları büyük bir emekle sofralarımıza ulaştıran balıkçılarımızın gayreti ve alın teri çok kıymetlidir. Tüm balıkçılarımıza güç, kuvvet ve kazasız belasız bir sezon diliyorum. Kıyı balıkçılığı daha da gelişecek"

‘BALIKÇILARA BEREKETLİ SEZON DİLİYORUM"

Milletvekili Ercan Öztürk de kazasız belasız bir sezon dileyerek Melenağzı’na devlet eliyle önemli yatırımlar kazandırıldığını hatırlattı. Öztürk, "Kıyı balıkçılığının gelişmesini Akçakoca’da hep birlikte başaracağız. Tüm balıkçılarımızın bol ve bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum" dedi.

"DÜZCE’NİN SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ YÜKSEK"

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise kentte farklı boylarda 200 kayıtlı balıkçılık teknesi bulunduğunu belirterek şu cümleleri kurdu:

"Düzce, önemli bir su ürünleri potansiyeline sahiptir. Geçtiğimiz yıl ilimizde toplam 2 bin 500 ton avcılık yapılmış, en çok hamsi, palamut, istavrit ve mezgit avlanmıştır. Balıkçılarımızın büyük emeklerle denizden sofralarımıza getirdiği balık ve su ürünleri; sağlıklı beslenmede, çocukların gelişiminde ve yetişkinlerin sağlığının korunmasında sayısız fayda sağlamaktadır. Yeni sezonda halkımıza bol balık tüketmelerini tavsiye ediyorum. 2025-2026 sezonunun sektörün tüm çalışanlarına bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum"

Konuşmaların ardından davetlilere balık ikram edildi. Dualar eşliğinde tekneler Karadeniz’e açılarak "Vira Bismillah" diyerek yeni sezona başladı.

SAMSUN

Samsun’da av sezonu için Canik ilçesinde bulunan balıkçı barınağında protokol üyelerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Açılış töreninde Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi horon gösterisi yaptı. Ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Protokol ve balıkçılar birlikte dua ederek bereketli bir sezon diledi.

"BU SENE DENİZ İYİ GÖRÜNÜYOR"

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Bu sene deniz iyi görünüyor. Umutluyuz. Devlete ve millete hayırlı olsun" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise yaptığı konuşmasında, "Balıkçı filomuz oldukça güçlü. 633 farklı boylarda balıkçı gemimiz var. Bu gemilerin 131 tanesi iç sularda, 502 tanesi de denizde görev yapmakta. Toplamda 633 tane balıkçı gemimiz var. Gemilerden 185 tanesi de 12 metre boyun üzerinde olup, trol avcılığı ve gırgır tekneleri ile avcılık yapmaktalar" diye konuştu.

"BEREKETİYLE DENİZ ÜRÜNLERİNİN HER ÇEŞİDİYLE BUNLARI BİZLERE SUNAN KARADENİZ OVASI"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdal Üstündağ, "2024 yılında ülkemizde toplam 933 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilmiş, bunun 356 bin tonu denizlerde ve iç sularda avcılık yoluyla yapılmıştır. Ayrıca ihracatımız da son yıllarda dikkat çekici biçimde artmaktadır. 2024 yılında 2 milyar doların üzerinde ihracat yapılmıştır. Sektörümüz doğrudan ve dolaylı olarak en az 250 bin kişiye istihdam sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise, "Biz ovalara sahibiz. Bafra Ovası, Çarşamba Ovası, Vezirköprü Ovası. Aslında buna bir de Karadeniz’i eklemek lazım. Karadeniz ovası. Bereketiyle deniz ürünlerinin her çeşidiyle bunları bizlere sunan Karadeniz ovası" dedi.

Törene ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Sahil Güvenlik Orta Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Barış Kaya, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız, Deniz Ticaret Odası Başkanı İskender Yağız katıldı.

RİZE

Rize'de balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açıldı.

Merkez Motorcu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, Belediye Başkan Vekili Muhittin Aydın Bilsel, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, diğer ilgililer ve balıkçılar katıldı.

Vali Yardımcısı İncesu, balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Genç ise yeni sezonun heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bu sezonun bereketin, bolluğun ve en önemlisi sürdürülebilirliğin sembolü olmasını diliyorum." dedi.

Programda, Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Daha sonra İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın dua etmesinin ardından balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak Kilimli Limanı'nda da denizlere açılacak balıkçılar için program düzenlendi.

Limanda incelemelerde bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balıkçılarla süre sohbet eden Hacıbektaşoğlu, daha sonra tekneyle denize açıldı.

Telsizle balıkçılara seslenen Hacıbektaşoğlu, av sezonunun kazasız, bereketli ve bol kazançlı geçmesi dileğinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, balıkçılar için yeni av sezonunun başladığını anımsattı.

Sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Hacıbektaşoğlu, "Tüm balıkçılarımızın sezonu bereketli, bol kazançlı olsun. Bütün Zonguldak'ımızı, Türkiye'yi balıkla doyursunlar inşallah. Allah kaza, bela vermesin. Geçen sene palamut çok olmuştu biliyorsunuz. Bu sene ise balıkçılarımız hamsi ve istavrit bekliyor. İnşallah bol ve bereketli olur." diye konuştu.

Programa, Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Parabaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, jandarma ve sahil güvenlik yetkilileri ile balıkçılar katıldı.

SAKARYA

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Melenağzı Barınağı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, halk oyunları gösterisi düzenlendi, katılımcılara balık ekmek ikram edildi.

Programda, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Özgür Özcan ve Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan konuşma yaptı.

Daha sonra tekneler, Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun nezaretinde meşaleler yakarak Karadeniz'e açıldı.

KOCAELİ

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağında uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, av sezonunun, balıkçılar ile sektörün tüm çalışanları ve emek harcayanları açısından bereketli ve hayırlı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından balıkçılar, dualar eşliğinde tekneleriyle denize açıldı.

Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde de düzenlenen törende, balıkçılar gece saat 00.00'da sona erecek av yasağı öncesinde bir araya gelerek dua etti.

Tekne sahiplerine Türk bayrağı ve baklava verilmesinin ardından kortej oluşturan balıkçılar, meşale yakarak av bölgelerine gitmek üzere denize açıldı.

Balıkçılar, denize açıldığı esnada hava fişek gösterisi de yapıldı.

Törene, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve vatandaşlar katıldı.