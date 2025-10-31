Abone ol: Google News

Balıkesir’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

  • Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem, saat 07.18'de 12.9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
  • Olay sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem yaşandı.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 07.18’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak verildi.

Depremin derinliği ise 12.9 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

