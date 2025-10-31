Balıkesir’de 4.2 büyüklüğünde deprem

- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Deprem, saat 07.18'de 12.9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- Olay sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem yaşandı.
4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 07.18’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak verildi.
Depremin derinliği ise 12.9 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.