Balıkesir'de 53 göçmen kurtarıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 53 göçmenin kurtarıldığı açıklandı.
- 23.06.2022 - 01:43
- Güncelleme : 23.06.2022 - 06:57
Balıkesir Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 53 göçmeni kurtardı.
Göçmenlere insani yardım
Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.
İHA'nın haberine göre, göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.