Balıkesir'de 879 artçı deprem meydana geldi

Balıkesir beşik gibi sallanıyor..

Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bir bina yıkılırken, enkazda kalan 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetti.

Yıkılan binanın enkazı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan heyetin çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırıldı.

Ancak bölgede devam eden artçı sarsıntılar panik yaratmaya devam ediyor.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Sındırgı ilçesinden son iki günde toplam 879 artçı depremin meydana geldiğini duyurdu.

TOPLAM 879 DEPREM OLDU, BUNLARIN 744'Ü 3.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD, sosyal medya üzerinden artçı sarsıntılara ilişkin hazırlanan grafikleri paylaştı.

Buna göre, Sındırgı ilçesinde 10-12 Ağustos tarihleri arasında toplam 879 deprem oldu.

Bunlardan 744’ünün 3.0, 120’sinin 3.9 küçük olarak kaydedildi. 17 deprem ise 4.0 ile 4.9 arasında büyüklüklerde gerçekleşti.