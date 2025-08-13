Abone ol: Google News

Balıkesir’de alevler arasında kalan 2 evde hasar oluştu

Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 02:19
Balıkesir’de alevler arasında kalan 2 evde hasar oluştu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.30 sıralarında Ferah Mahallesi’nde yangın çıktı.

İbrahim Ç.’ye ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer eve sıçradı.

YANGIN 2 EVİ KÜLE ÇEVİRDİ, YAVRU KEDİLER DE KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Ancak alevler arasında kalan 2 evde büyük çapta hasar oluştu. Yanan evlerden birinde bulunan yavru kediler de kurtarıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

İç Haber Haberleri