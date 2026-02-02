Balıkesir'de beş düzensiz göçmen yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen eş zamanlı çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığının önüne geçildi. Göçmen kaçakçılığı operasyonu, il merkezinde ve Burhaniye ilçesinde gerçekleşti.

NEFES KESEN OPERASYON

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, il merkezinde 4, Burhaniye ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

KENT GENELİNDE HUZUR DEVRİYESİ

Öte yandan 26 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında, kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik herhangi bir olayın meydana gelmediği bildirildi.