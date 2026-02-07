Balıkesir'de bir evde yangın çıktı: Bedensel engelli adam hayattan koptu

- Balıkesir Savaştepe'de bedensel engelli Bayram Aldemir'in yaşadığı evde yangın çıktı ve Aldemir hayatını kaybetti.
- Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Ekipler yangını yaklaşık bir saatte söndürdü ve evde inceleme yaptı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi'nde bedensel engelli Bayram Aldemir'in tek başına yaşadığı evde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ENGELLİ ADAMIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen evde ekipler tarafından inceleme yapıldı.
İncelemede, Bayram Aldemir'in cansız bedeni bulundu.
YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Aldemir'in cenazesi Balıkesir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.