Balıkesir'de bir evde yangın çıktı: Bedensel engelli adam hayattan koptu

Savaştepe ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında, evinde yalnız yaşayan bedensel engelli Bayram Aldemir hayatını kaybetti. Henüz yangının çıkış nedeni bilinmezken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 07.02.2026 17:08
  • Balıkesir Savaştepe'de bedensel engelli Bayram Aldemir'in yaşadığı evde yangın çıktı ve Aldemir hayatını kaybetti.
  • Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • Ekipler yangını yaklaşık bir saatte söndürdü ve evde inceleme yaptı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi'nde bedensel engelli Bayram Aldemir'in tek başına yaşadığı evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ENGELLİ ADAMIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen evde ekipler tarafından inceleme yapıldı.

İncelemede, Bayram Aldemir'in cansız bedeni bulundu.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Aldemir'in cenazesi Balıkesir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

