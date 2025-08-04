Balıkesir'de boşa akan su tepki çekiyor

Barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilediği bu günlerde, Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Paşabayır Mahallesi'nde ilginç bir manzara dikkat çekiyor. Mahalledeki tarihi surlar bölgesinde yıl boyunca aralıksız akan bir doğal kaynak suyu, yıllardır kanalizasyona karışarak boşa akıyor.

TEMİZ SU BOŞA AKIYOR

Yaz-kış demeden akan bu temiz suyun değerlendirilmemesi, özellikle kuraklığın giderek derinleştiği günümüzde, vatandaşların tepkisini çekiyor. Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk, konuyla ilgili defalarca yetkililere başvurduklarını ancak bugüne dek somut bir adım atılmadığını ifade etti.

VATANDAŞLAR, SUYUN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYOR

Mahalle sakinleri, bu suyun en azından Bandırma Belediyesi tarafından park ve bahçelerin sulanmasında kullanılmasını talep ediyor. Suyun boşa akması yalnızca israf olarak değil, çevresel sorunlara da neden oluyor. Yazın yosunlaşmaya, kışın ise buzlanmaya yol açan su, yaya yollarında yabani otların çıkmasına ve yürüyüşün zorlaşmasına da neden oluyor.

Vatandaşlar, doğal su kaynaklarının çevresel olduğu kadar ekonomik açıdan da değer taşıdığını belirterek, bu tür kaynakların acilen rehabilite edilmesi çağrısında bulunuyor.