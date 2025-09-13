Abone ol: Google News

Balıkesir'de çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındı

Edremit ilçesinde makilik ve zeytinlik arazide çıkan yangın, bölgeye yönlendirilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saatte söndürüldü.

Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 11:43


Balıkesir'in Edremit ilçesinde alevler yükseldi. 

Güre Mahallesi Tahtakuşlar köyü yakınlarındaki makilik ve zeytinlik alanda, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

4 UÇAK VE 5 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 140 personel sevk edildi.

4 itfaiye aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havanın kararmasına rağmen ekiplerin çalışmaları hız kesmeden devam etti.

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler, karadan ve havadan 5 saatlik müdahale sonucu saat 22.00 itibarıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için inceleme başlatıldı.

