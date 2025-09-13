Balıkesir'de çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alevler yükseldi.
Güre Mahallesi Tahtakuşlar köyü yakınlarındaki makilik ve zeytinlik alanda, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.
4 UÇAK VE 5 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 140 personel sevk edildi.
4 itfaiye aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Havanın kararmasına rağmen ekiplerin çalışmaları hız kesmeden devam etti.
5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Alevler, karadan ve havadan 5 saatlik müdahale sonucu saat 22.00 itibarıyla söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için inceleme başlatıldı.