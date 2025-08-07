Balıkesir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Yurt genelinde uzun zamandır etkili olan sıcak hava yağışlarla birlikte yerini serin bir havaya bırakırken, yağışla birlikte gelen şiddetli rüzgar da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor..

Özellikle Marmara'nın güneyinde feribot seferlerinde iptaller yaşandı..

Bu kapsamda Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferlerinin bazıları yapılamayacak.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ iptal olan seferlerle ilgili duyuru yayımladı.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

8 Ağustos Cuma günü, Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan saat 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında ise Narlı'dan saat 12.30, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 13.00 ve 15.45, Avşa'dan ise saat 14.30 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.