Balıkesir'de denize akan pis sular tepkiye neden oldu

Balıkesir'de Burhaniye ilçesinde Öğretmenler Mahallesindeki Halk Plajında denize akan pis sular, duyarlı vatandaşların tepkisini çekti.

"SÖZDE ÇEVRECİLER"

Kötü görüntünün Öğretmenler Mahallesine yakışmadığını kaydeden Hamdi Mengi, "Sular kaç gündür denize akıyor. Sözde çevreciler, bu plajda denize girilir mi. Akşam saatlerinde öğretmen evlerinden İskeleye kadar denizin rengi kahverengi oluyor. Önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.