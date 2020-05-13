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    Balıkesir'de güzellik salonunda yangın

    Edremit ilçesinde güzellik salonundaki yangın, paniğe neden oldu.
    • İHA
    • 13.05.2020 - 06:19
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    Balıkesir'de güzellik salonunda yangın

    Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bay-bayan masaj güzellik merkezinde, bilinmeyen nedenle çıkan yangın, salonun içini bir anda alev topuna çevirirken, çevrede paniğe neden oldu.

    KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

    Yangın, Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Görgü tanıklarına göre, kundaklama iddiası üzerinde duran polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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