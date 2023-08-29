Balıkesir'de kaybolan Korhan Berzeg'in köpeği 74 gün sonra eve döndü İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ederken, yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği Tina 74 gün sonra eve döndü. Çalışmalara köpekle devam edilecek.

DHA

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan 83 yaşındaki Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

17 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi.

2 ayı aşkın süredir aranıyor

Kayıp ihbarı sonrası bölgede iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

Drone ve İHA'ların kullanıldığı arama çalışmalarında 2 ay geride kaldı.

Havadan ve karadan yapılan aramalarda, bugüne kadar Korhan Berzeg ile özel eğitim alan köpeği Tina'ya ait hiçbir ize rastlanmadı.

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Köpeği 74 gün sonra evine döndü

Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün yanında bulunan Doberman cinsi eğitimli köpeği 74 gün sonra Armutlu Mahallesi'ndeki eve döndü.

Yetkililer, köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını belirtti.

Köpeği jandarma koruma altına aldı, çalışmalara katılacak

Köylüler tarafından döndüğü fark edilen Tina, jandarma ekipleri tarafından korumaya alındı.

Jandarmanın arama çalışmalarına köpek ile birlikte devam etmesi bekleniyor.

240 kilometrekare alan tarandı

Gözden kaçma ihtimaline karşı, bugüne kadar 2 defa taranan bölgenin 3'üncü kez taranmasına karar verildi.

Bu zamana kadar 240 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı.

Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı.

Tüm ihtimaller değerlendiriliyor

Gönen Çayı'nın çevresini kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

Aramalar, 150 kişiyle başlayıp önce 70'e, sonra da 30 kişilik ekibe düşerken, JAK ve JÖAK da çalışmalarını sonlandırdı.

Berzeg'i arama çalışmaları, AFAD ve AKUT'a bağlı ekipler tarafından sürdürülürken, savcılık soruşturması devam ediyor.

Tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıklayan yetkililer, konunun çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi.