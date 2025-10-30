Balıkesir'de kuruyan pınar, 20 yıl sorna depremle yeniden canlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Emendere Mahallesi’nde yaklaşık 20 yıl önce kuruyan su kaynağı, 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden akmaya başladı. Yıllar boyunca bahçe sulamasında kullanılan pınarın geri dönmesi, mahalle sakinlerinde sevinç yarattı.

DEPREM, UNUTULAN KAYNAĞI UYANDIRDI

Emendere Mahallesi’nin üst kesimlerinde yer alan ve geçmişte sebze ile meyve bahçelerini sulayan pınar, uzun yıllar boyunca bölgenin en önemli su kaynaklarından biriydi. Ancak yaklaşık 20 yıl önce kuruyan pınar, 6.1 büyüklüğündeki Sındırgı depremi ve artçı sarsıntıların ardından yeniden yüzeye çıktı.

Eskisinden daha güçlü şekilde akmaya başlayan kaynak, kendisine yeni yollar oluşturdu. Ilık suyun yeniden akışı, mahalle halkı tarafından “doğanın mucizesi” olarak değerlendirildi.

"ALLAH'IN İŞİ, DEPREMLERLE YİNE GELDİ"

65 yaşındaki İsmet Akgül, suyun geri dönmesiyle birlikte yıllardır susuz kalan bahçelere yeniden can geldiğini belirtti:

Çok şükür suyumuz geldi. Artık bahçelerimize yetecek kadar suyumuz var. Önceden de ılık bir su akardı, şifalı değildi ama sulama için yeterliydi. Ben 65 yaşındayım, bu su çocukluğumdan beri akardı, 20 yıl önce kurudu. Cenabıallah’ın işi, bu depremlerle yine geldi. Eğer akmaya devam ederse herkes yeniden bahçeciliğe başlayacak.

Akgül, suyun kurumasıyla bölgedeki tarım faaliyetlerinin neredeyse durduğunu, çiftçilerin yıllarca tankerle sulama yapmak zorunda kaldığını da hatırlattı.

"ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ AKIYOR"

Mahalle sakinlerinden İsmail Koç da suyun yeniden akmasının ardından umutlandıklarını söyledi:

“Depremden sonra su, eski kaynağından akmaya başladı. Belki yine kesilir, belki kesilmez ama şu an eskisinden daha fazla akıyor.”

EMENDERE'DEN YENİDEN YEŞERME UMUDU

Mahallede uzun yıllar kuraklık nedeniyle terk edilen bahçelerin, suyun kalıcı hale gelmesiyle yeniden yeşermesi bekleniyor. Bölge halkı, pınarın akışının devam etmesi durumunda tarım faaliyetlerine yeniden başlayacaklarını dile getiriyor.