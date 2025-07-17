Balıkesir'de orman yangınlarına karşı gönüllü ekip kuruldu

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda, olası orman yangınlarına karşı dikkat çekici bir gönüllü seferberlik başlatıldı. Yarımadanın kuzeybatısındaki Turanköy Mahallesi'nde yaşayanlar, “alev savaşçılarına” destek olmak amacıyla kendi imkanlarıyla yangın müdahale ekibi kurdu.

Kırsal mahalledeki vatandaşlar, sulama ve ilaçlama için kullanılan tankerleri traktörlerine monte ederek bunları yangına müdahale araçlarına dönüştürdü. Gönüllü ekip, içi su dolu tankerleri kritik bölgelere yerleştirerek yangın riski taşıyan alanlarda sürekli nöbet tutuyor.

Mahalle Muhtarı İlker Dolan’ın koordinasyonunda hareket eden gönüllüler, ormanlık alanlarda devriye gezerek olası yangınlara karşı erken müdahale için hazır bekliyor. Diğer mahallelerle iletişim halinde olan ekip, ihtiyaç duyulduğunda çevre köylere de yardım ulaştırıyor.

"YANGIN ÇIKARSA HEMEN BURADAYIZ"

Turanköy Muhtarı İlker Dolan, mahallede yaklaşık 10 yıldır bu gönüllü yapılanmanın sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

Erdek’ten yangın ekiplerinin gelmesi zaman alabiliyor. Mahallemiz yaz aylarında çok sayıda günübirlik ziyaretçiyi ağırlıyor ve bu da yangın riskini artırıyor. Bu yüzden 10 kişilik bir müdahale ekibi kurduk. Yangın çıktığında, ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi biz yapıyoruz.

Dolan, belirli noktalarda hazır bekletilen tankerlerle en küçük bir ihbara dahi hızla karşılık verdiklerini belirtti:

En ufak bir duman ihbarında harekete geçiyoruz. Sadece kendi mahallemiz değil, ihtiyaç duyulan çevre köylere de destek veriyoruz.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Gül ise ormanı “Yeşil Vatan” olarak nitelendirdiklerini vurgulayarak, bölge halkının doğaya karşı büyük bir duyarlılıkla hareket ettiğini söyledi: