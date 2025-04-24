Balıkesir'de otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA
İzmir-Çanakkale kara yolunun Telli Kavak mevkisinde H.K. yönetimindeki 34 HB 9820 plakalı otomobil, N.Ç. idaresindeki 16 U 7661 plakalı traktöre çarptı.
TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörde bulunan Emine Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çınar'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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