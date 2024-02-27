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Balıkesir'de rekor operasyon: 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'de rekor operasyon: 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Ayvalık'ta tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.