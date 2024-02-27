Balıkesir'de rekor operasyon: 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İHA
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla bir süredir takip ettikleri 5 şüphelinin üzerinde ve kullandıkları araçta arama yaptı.
7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Yapılan aramalarda 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 TL ile 2 adet cep telefonuna da el konuldu.
5 zanlı tutuklandı
Operasyonda gözaltına alınan D.A. (20), C.S. (19), E.D. (36), M.K. (29) ve E.Ş. (25) isimli 5 şüpheli, sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi.
Adliyeye çıkarılan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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