Balıkesir'de sağanak yağış sonrası köprü çöktü

Türkiye, yeni soğuk ve yağışlı hava sistemi etkisi altında..
Yurdun birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.
Balıkesir'de de zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanıyor.
KÖPRÜ ÇÖKTÜ, ULAŞIM DURDU
Susurluk ilçesinde Yıldız, Babaköy ve Bozen Mahallelerinin geçişini sağlayan köprü, gün boyu etkili olan yağışların ardından deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü.
Köprünün çökmesiyle birlikte mahalle yollarında ulaşım geçici olarak durduruldu.
Yetkililer, bölgede güvenlik önlemleri alırken, köprü çevresinde inceleme başlatıldı.