Balıkesir'de sağanak yağış sonrası köprü çöktü

Susurluk ilçesinde 3 mahallenin ulaşımını sağlayan köprüde etkili olan yağış ve artan su seviyesi nedeniyle çökme meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 21:22
  • Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, üç mahallenin ulaşımını sağlayan köprünün çökmesine neden oldu.
  • Yağışlar sonrası derede yükselen su seviyesi, köprünün yıkılmasına yol açtı ve ulaşım geçici olarak durduruldu.
  • Yetkililer bölgede güvenlik önlemleri alarak köprü çevresinde inceleme başlattı.

Türkiye, yeni soğuk ve yağışlı hava sistemi etkisi altında..

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'de de  zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanıyor.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ, ULAŞIM DURDU

Susurluk ilçesinde Yıldız, Babaköy ve Bozen Mahallelerinin geçişini sağlayan köprü, gün boyu etkili olan yağışların ardından deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü.

Köprünün çökmesiyle birlikte mahalle yollarında ulaşım geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, bölgede güvenlik önlemleri alırken, köprü çevresinde inceleme başlatıldı.

