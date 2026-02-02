Sakarya'da kız yurdunda korkutan patlama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya'da korku dolu anlar..

Serdivan ilçesi Bahçelievler Şehit Sinan Gümüştaş Mahallesi'nde özel bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen olayda, yurdun dinlenme odasında bulunan tüp henüz belirlenemeyen bir sebeple patladı.

PATLAMA SONRASI HASAR OLUŞTU

Paniğe sebep olan patlamanın ardından binanın dış çevresinde hasar oluştuğu, bazı camların kırıldığı ve eşyaların binanın dışına savrulduğu görüldü.

ÖĞRENCİLER OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Bina tedbir amaçlı kısa sürede tahliye edilirken, yurdun öğrencileri otele yerleştirdiği öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, patlamanın olduğu alanda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı binada maddi hasar meydana geldi.

"99 DEPREMİNDE DE BÖYLE BİR GÜRÜLTÜ SESİ GELMİŞTİ"

Patlamanın gerçekleştiği yurdun karşısında oturan 50 yaşındaki Göksel Alpay, olay esnasında yaşadıkları paniği anlattı. Alpay, "Eşimle evde televizyon izliyorduk. Birden bir patlama sesi geldi. Ben deprem olduğunu sandım. Çünkü 1999 depreminde de böyle bir gürültü sesi gelmişti. Bağırarak yerimden fırladım. Eşimle cama koştuk, karşı komşuyuz zaten. Yurttan bir duman yükseldiğini gördüm. 5 dakika geçmeden itfaiye, ambulans ekipleri geldi ama hala kalbim çarpıyor diyebilirim" dedi.