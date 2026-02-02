İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan zanlı kaza yaptı İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri ve şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Kaza yapan ve araç değiştirerek kaçmaya devam eden şüpheli yakalandı.

Göster Hızlı Özet İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan şüpheli, kaza yapmasına rağmen araç değiştirerek kaçmaya devam etti.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli ve operasyona dahil edilen diğer şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda toplamda 85 kilo 750 gram uyuşturucu ve 28 bin 310 lira ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Beylikdüzü ilçesinde şüpheli şahsı takibe aldı. Araçla kaçmaya çalışan şüpheli ile polis ekipleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Polisten kaçarken kaza yapan şüpheli, başka bir araca binerek kaçmaya devam etti. Zanlı, kovalamaca sonunda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin polisten kaçarken kaza yaptığı anlar kameralara yansıdı. 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Operasyon kapsamında 1 araç ve 1 eve yapılan operasyonlarda 4 parça halinde toplamda 77 kilo sıvı metamfetamin, 8 kilo 750 gram kristal metamfetamin toplam 85 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlerden 28 bin 310 lira paraya el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

