Sakarya'da ambulans ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı

- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ambulans ile minibüs çarpıştı, 11 kişi yaralandı.
- Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek yaralılar hastanelere kaldırıldı.
- Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunun Erdoğdu kavşağı mevkiinde seyir halindeki ambulans ile servis minibüsü çarpıştı.
Kazada 3'ü ambulansta görevli sağlık personeli olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Yaralılar ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Servis minibüsünün araç içi kamerasına yansıyan kazaya ilişkin jandarma ekipleri soruşturma başlattı.