Balıkesir’de sağanak yolu yardı: 100 metrelik hasar

- Balıkesir’de etkili olan sağanak yağış, Balıkesir-Savaştepe kara yolunda 100 metrelik hasara yol açtı.
- Jandarma ve Karayolları ekipleri, durumu kontrol altına alarak yol geçişlerini kontrollü hale getirdi.
- Onarım çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak planlanacağı açıklandı.
Balıkesir’de devam eden yoğun yağış, Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki yaklaşık 100 metrelik bölümünde, zeminin zarar görmesine yol açtı.
Sağanak nedeniyle yol yüzeyinde oluşan yarıklar, sürücüler tarafından fark edildi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve Karayolları ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, hasar oluşan kesimde güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapatmadı ancak geçişleri kontrollü hale getirdi.
Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede ulaşım, riskli alan çevresinde alınan tedbirler kapsamında tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
Yolda kalıcı onarım çalışmalarının, hava şartlarına bağlı olarak planlanacağı bildirildi.