Ramazan mukabelesi 2026: Mukabele başladı mı? Saat kaçta, hangi kanalda?

Mukabele, Kur’an-ı Kerim’in bir kişi tarafından yüksek sesle okunması ve dinleyenlerin de kitaptan ya da ezberden sessizce takip etmesi geleneğidir.

Özellikle Ramazan ayında yaygınlaşan bu ibadet, asırlardır Müslümanlar tarafından büyük bir hassasiyetle sürdürülüyor.

Mukabele geleneğinde her gün bir cüz okunuyor ve Ramazan ayı sonunda Kur’an-ı Kerim baştan sona hatmediliyor.

On bir ayın sultanı Ramazan’da mukabele geleneğini yerine getirmek isteyenler için 2026 yılına ait mukabele yayın saatleri ve program detayları da netleşti.

İşte 2026 Ramazan ayı mukabele programı...

RAMAZAN MUKABELESİ BAŞLADI MI 2026

Mukabele geleneği, Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.

MUKABELE HANGİ KANALDA

Diyanet TV: Her gün saat 06.10 ve 15.00

TRT 1: Her gün saat 06.10

Kanal 7: Her gün saat 06.00