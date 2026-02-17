Abone ol: Google News

Ramazan mukabelesi 2026: Mukabele başladı mı? Saat kaçta, hangi kanalda?

Ramazan ayı ile başlayan ve 30 gün boyunca süren mukabele, televizyondan takip ediliyor. Peki; 2026 Ramazan mukabelesi başladı mı? Mukabele saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, yayın bilgileri...

Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 15:21
  • Mukabele geleneği, Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat 2026'da başlayacak.
  • Diyanet TV'de saat 06.10 ve 15.00'te, TRT 1'de saat 06.10'da, Kanal 7'de ise saat 06.00'da yayınlanacak.
  • Bu ibadet, Kur’an-ı Kerim’in bir kişi tarafından okunup diğerlerinin sessizce takip etmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Mukabele, Kur’an-ı Kerim’in bir kişi tarafından yüksek sesle okunması ve dinleyenlerin de kitaptan ya da ezberden sessizce takip etmesi geleneğidir.

Özellikle Ramazan ayında yaygınlaşan bu ibadet, asırlardır Müslümanlar tarafından büyük bir hassasiyetle sürdürülüyor.

Mukabele geleneğinde her gün bir cüz okunuyor ve Ramazan ayı sonunda Kur’an-ı Kerim baştan sona hatmediliyor.

On bir ayın sultanı Ramazan’da mukabele geleneğini yerine getirmek isteyenler için 2026 yılına ait mukabele yayın saatleri ve program detayları da netleşti.

İşte 2026 Ramazan ayı mukabele programı...

RAMAZAN MUKABELESİ BAŞLADI MI 2026

Mukabele geleneği, Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.

MUKABELE HANGİ KANALDA

Diyanet TV: Her gün saat 06.10 ve 15.00

TRT 1: Her gün saat 06.10

Kanal 7: Her gün saat 06.00

