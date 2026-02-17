Ramazan'da mesai saatleri değişecek mi? Müslüman ülkelerde Ramazan mesaisi 2026

- Ramazan ayında, birçok Müslüman ülkede mesai saatleri kısaltıldı veya esneklik sağlandı.
- Türkiye'de Kocaeli Valiliği mesai saatlerini 8.30-17.00 olarak düzenledi, diğer iller içinse resmi kurum sayfaları takip edilmeli.
- Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kamu sektörü için mesai 09:00-14:00 arasında, özel sektörde ise 2 saat kısaltma yapıldı.
Ramazan ayının manevi iklimine uyum sağlamak amacıyla birçok ülke radikal kararlar aldı.
Çalışanların ibadetlerine ve dinlenmelerine vakit ayırabilmesi için mesai saatleri resmi olarak kısaltıldı.
Her yıl Ramazan öncesi gündeme gelen esnek mesai saatleri, bu sene de trendlere girdi.
Dünyada Ramazan mesaisi düzenlenirken, özellikle Müslüman ülkeler uygulamaya koydu.
Peki; Türkiye'de mesai saatleri değişecek mi? 2026 Ramazan mesai saatleri...
RAMAZAN'DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ
Kocaeli Valiliği Ramazan ayı nedeniyle mesai saatlerinde değişiklik yaptı.
Valilik'ten kamu kurumlarına gönderilen yazıda mesai saatlerinin 8.30-17.00 arasında olacağı belirtildi.
Diğer iller için ise resmi kurum sayfalarının takip edilmesi gerekmektedir.
ÜLKE ÜLKE RAMAZAN MESAİ SAATLERİ 2026
Birleşik Arap Emirlikleri
Kamu: 09:00 - 14:00 (5 saat)
Özel: 2 saat kısaltıldı.
Suudi Arabistan
Kamu: 10:00 - 15:00 (5 saat)
Özel: En fazla 6 saat
Katar
Kamu: 09:00 - 14:00 (5 saat)
Özel: En fazla 6 saat
Umman
Kamu: 09:00 - 14:00 (5 saat)
Özel: En fazla 6 saat
Kuveyt
Kamu: Günde 4.5 saat
Suriye
Kamu: 08:00 - 14:00 (5 saat)
Pakistan
Kamu: 09:00 - 15:00
Cuma günü: 09:00 - 12:00
Malezya
Kamu ve özel: 30’ar dakika öne çekildi.
Bangladeş
Kamu: 09:00 - 15:30
Cuma: Tatil
Endonezya
Kamu: 08:00 - 15:00
Cuma: Tatil
Fas
Kamu: 09:00 - 15:00 (Kesintisiz)
Tunus
Kamu: 09:00 - 14:00
Cuma: 09:00 - 12:00
Ürdün
Kamu: 09:00 - 14:30
Afganistan
Kamu: 09:00 - 14:00