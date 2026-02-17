Ramazan'da mesai saatleri değişecek mi? Müslüman ülkelerde Ramazan mesaisi 2026

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayının manevi iklimine uyum sağlamak amacıyla birçok ülke radikal kararlar aldı.

Çalışanların ibadetlerine ve dinlenmelerine vakit ayırabilmesi için mesai saatleri resmi olarak kısaltıldı.

Her yıl Ramazan öncesi gündeme gelen esnek mesai saatleri, bu sene de trendlere girdi.

Dünyada Ramazan mesaisi düzenlenirken, özellikle Müslüman ülkeler uygulamaya koydu.

Peki; Türkiye'de mesai saatleri değişecek mi? 2026 Ramazan mesai saatleri...

RAMAZAN'DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ

Kocaeli Valiliği Ramazan ayı nedeniyle mesai saatlerinde değişiklik yaptı.

Valilik'ten kamu kurumlarına gönderilen yazıda mesai saatlerinin 8.30-17.00 arasında olacağı belirtildi.

Diğer iller için ise resmi kurum sayfalarının takip edilmesi gerekmektedir.

ÜLKE ÜLKE RAMAZAN MESAİ SAATLERİ 2026

Birleşik Arap Emirlikleri

Kamu: 09:00 - 14:00 (5 saat)

Özel: 2 saat kısaltıldı.

Suudi Arabistan

Kamu: 10:00 - 15:00 (5 saat)

Özel: En fazla 6 saat

Katar

Kamu: 09:00 - 14:00 (5 saat)

Özel: En fazla 6 saat

Umman

Kamu: 09:00 - 14:00 (5 saat)

Özel: En fazla 6 saat

Kuveyt

Kamu: Günde 4.5 saat

Suriye

Kamu: 08:00 - 14:00 (5 saat)

Pakistan

Kamu: 09:00 - 15:00

Cuma günü: 09:00 - 12:00

Malezya

Kamu ve özel: 30’ar dakika öne çekildi.

Bangladeş

Kamu: 09:00 - 15:30

Cuma: Tatil

Endonezya

Kamu: 08:00 - 15:00

Cuma: Tatil

Fas

Kamu: 09:00 - 15:00 (Kesintisiz)

Tunus

Kamu: 09:00 - 14:00

Cuma: 09:00 - 12:00

Ürdün

Kamu: 09:00 - 14:30

Afganistan

Kamu: 09:00 - 14:00