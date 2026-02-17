Yeni Ankara Stadyumu nerede, ne zaman açılacak? İşte son hali...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin 3. büyük stadı olacak Yeni Ankara Stadyumu'nun çalışmaları sürüyor.

TOKİ tarafından inşa edilen ve 13 farklı spor branşına hizmet verecek stadyum 51 bin kişi kapasitesine sahip, 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kampüsü olarak planlanıyor.

Eski adıyla 19 Mayıs Stadyumu yerleşkesinde yükselen ve inşaatının yaklaşık yüzde 80’i tamamlanan tesis, Türkiye'nin en modern statlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Ankara'nın merkezinde yükselen yeni stadın ne zaman açılacağı merak ediliyor.

Peki, Yeni Ankara Stadyumu ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

YENİ ANKARA STADYUMU NE ZAMAN AÇILACAK

Yeni Ankara Stadyumu yapımının yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. Stadyum, 2026-27 sezonunda sporseverlere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

160 bin metrekare kapalı alanda UEFA ve FIFA kriterlerine göre yapılan stadyum, 51 bin seyirciyi ağırlayabilecek.

Stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, farklı branşlar için antrenman salonları gibi sosyal donatı alanları da yer alacak.