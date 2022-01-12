Balıkesir'de sahte altınları bozdurmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte altın bozdurmak isteyen kişi, kuyumcunun dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Öte yandan şüphelinin aracında 103 parça sahte ziynet eşyası ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Soğanyemez Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir iş yerine giren A.Ş., 2 adet altın küpe bozdurmak istedi.

KUYUMCU SAHTE OLDUĞUNU ANLADI, POLİSİ ARADI

Küpelerin sahte olduğunu fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri A.Ş.’yi başka bir kuyumcuda sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakaladı.

ARACINDAN DA 103 PARÇA SAHTE ZİYNET EŞYASI ÇIKTI

Şüphelinin 07 ELZ 04 plakalı otomobilinde yapılan aramada ise 2 adet çeyrek altın, 1 adet sahte çeyrek altın, 98 adet sahte altın küpe, 2 adet sahte altın zincir ve 4 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan A.Ş., polis merkezine götürüldü.











