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    Balıkesir'de silahlı kavga: 3 ölü 4 yaralı

    Balıkesir'de husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü 4 kişi ise yaralandı.
    • 16.07.2022 - 04:50
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    Balıkesir'de silahlı kavga: 3 ölü 4 yaralı

    Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Güvemçetmi kırsal mahallesindeki sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

    Aralarında kavga çıktı

    Güvemçetmi Mahallesi'ndeki sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

    Balıkesir'de silahlı kavga: 3 ölü 4 yaralı - Video

    Balıkesir de silahlı kavga: 3 ölü 4 yaralı #1

    3 kişi öldü

    Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirilerine silahlarla ateş açtı. Yaşanan silahlı kavga sonunda A.S, S.Y ve A.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

    Yaralanan A.M, Y.A, V.Y ve S.Ç. de sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Balıkesir de silahlı kavga: 3 ölü 4 yaralı #2

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanelerin morglarına gönderildi.

    Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken jandarma ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

    Balıkesir de silahlı kavga: 3 ölü 4 yaralı #3


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