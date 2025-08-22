Balıkesir'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Karaağaçlı mahallesinde, tarlada domates toplamak için yola çıkan işçileri taşıyan Abdullah Kanat (26) idaresindeki 10 ZD 236 plakalı römorklu traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada traktörde bulunan işçilerden Zeynep Kanat (18) olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan C.K., F.G. ve A.K. sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yaralıların durumlarının ağır olması üzerine Bigadiç ve Balıkesir’deki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.