Balıkesir'de terör örgütü propagandası yapan şüpheli havalimanında yakalandı

DHA
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, silahlı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaa gerçekleştirdi.
ŞAHIS YAKALANDI
Bu kapsamda, PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bir şüphelinin ilçede bulunan Kocaseyit Havalimanı'nda olduğunu tespit edildi.
Havalimanında yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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