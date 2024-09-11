Balıkesir'de terör örgütü propagandası yapan şüpheli havalimanında yakalandı
DHA

İl Komutanlığı, silahlı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaa gerçekleştirdi.

ŞAHIS YAKALANDI

Bu kapsamda, PKK-KCK silahlı propagandası yaptığı belirlenen bir şüphelinin ilçede bulunan Kocaseyit Havalimanı'nda olduğunu tespit edildi.

Havalimanında yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Fatih Yıldırım
Editör