TOKİ Rize kura çekimi CANLI İZLE 2026: TOKİ Rize kur çekimi kaçta, nereden izlenir?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak gösterilen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura çekimleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Rize’de inşa edilecek sosyal konutlar için yapılacak kura çekimi de vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Rize TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan binlerce aday, kura çekimi sonuçlarını yakından takip ediyor.

Vatandaşlar, kura çekiminin saat kaçta başlayacağını ve sürecin nasıl takip edileceğini merak ediyor.

RİZE TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Rize’de inşa edilecek 2.042 konut için kura çekimi 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 14.00’te başlayacak ve başvuru sahipleri, hak kazanıp kazanamadıklarını anında öğrenebilecek.

Vatandaşlar, kura heyecanını evlerinden takip edebilecek. TOKİ, çekilişi YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Kura sonuçları, başvuru sahipleri tarafından iki ana kanal üzerinden kolayca sorgulanabilecek.

İlk olarak, adaylar TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden asil ve yedek listelere ulaşabilir.

Ayrıca kura sonuçları e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de görüntülenebilecek.