Kömür yardımı başvurusu 2026: Kömür yardımı nasıl alınır? Ne zaman dağıtılacak?

İhtiyaç sahibi hanelere 2026 yılında da ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Kömür yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru ve dağıtım sürecine ilişkin detayları merak ettti.

"Kömür yardımı başladı mı", "Kömür yardımı nasıl alınır", "2026 Kömür yardımı ne zaman" gibi başlıklar gündeme geldi.

Peki; kömür yardımı nasıl alınır? Nereden başvurulur? İşte detaylar...

KÖMÜR YARDIMI NE ZAMAN YAPILACAK 2026

İhtiyaç sahibi hanelere 2026 yılında ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı ile il ve ilçe bazında hane başı kömür miktarları, bölgenin iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki dağıtım miktarları dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kömür yardımı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılacak.

Yardımdan yararlanacak haneler, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerine göre tespit edilecek.

Karar kapsamında dağıtılacak kömür, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından temin edilecek.

Kömürlerin sevkiyatı, TCDD Taşımacılık AŞ önceliğinde gerçekleştirilecek, dağıtım programı TKİ ve TTK tarafından hazırlanacak.

KÖMÜR YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

İkametgâhınızın bulunduğu yerdeki SYD Vakfına giderek, posta yoluyla dilekçe göndererek veya e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesi kullanılarak sosyal yardım başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili SYD Vakfı tarafından gerekli incelemeler yapılarak başvurunuza ilişkin son karar SYD Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından verilecektir.

Bulunduğunuz il/ilçeye kömür sevkiyatlarının gerçekleşmesini müteakip ilgili SYD Vakfı tarafından kömürlerin gecikmeye mahal verilmeksizin tarafınıza ulaştırılması sağlanmaktadır.