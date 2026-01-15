Miraç Kandili duası: İşte Miraç Kandili için okunacak en faziletli dualar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İslam dünyası, 2026 yılının ilk kandili olan Miraç Kandili’ni 15 Ocak Perşembe gecesi dualar ve ibadetlerle karşılıyor.

Manevi değeri büyük olan bu mübarek gecede, müminler özellikle Miraç Kandili’nde okunacak dualar, yapılacak ibadetler ve gecenin faziletleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesi, tövbe, dua ve arınma için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Alimler, bu gecenin Kur’an-ı Kerim tilaveti, namaz, zikir ve salavatlarla değerlendirilmesini tavsiye ediyor.

Peki, Miraç Kandili duası nasıl edilir? İşte Miraç Kandili gecesi okunacak dualar…

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Müminler, Miraç Gecesi’nde tövbe-i istiğfar ile geçmiş hatalar için bağışlanma talep ederken, kalplerini arındırmayı ve manevi olarak yenilenmeyi amaçlıyor.

Dualarda, imanla bir hayat sürmek, son nefesi imanla verebilmek ve toplumda birlik, huzur ve kardeşliğin hakim olması için niyazda bulunuluyor.

İşte bu mübarek gecede okunacak dualar:

Amenerrasulü duası

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

Amenerrasulü duası anlamı

"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)