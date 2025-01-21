Balıkesir'de tır yan yattı; 1 yaralı

İHA

İstanbul-İzmir Otoyolu Yeniköy Kuzey Gişeler Bağlantı Yolunda, vatandaşların 112 Acil Arama merkezine ihbarı sonucu İtfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine ulaştı.

YARALI ÇEKİCİDEN ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında 31 KK 940 plakalı çekici ve arkasına bağlı 31 KK 307 plakalı dorsenin yol kenarı bariyerlerine çarparak yan yatmış olduğunu gördüler.

Ekipler araç sürücüsü H.Ş.'nin içerisinde yaralı vaziyette mahsur kaldığı çekiciden uzun uğraşlar sonrası çıkardılar.

Tırdan yaralı olarak çıkarılan H.Ş. 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.