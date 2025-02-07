Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında iki operasyon düzenledi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda, İ.B, F.S, S.G. ve F.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklandı.
Operasyonlarda, toplam 1429 uyuşturucu hap, 5 yivsiz ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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