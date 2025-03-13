Balıkesir'de yaşlı kadını 1 milyon 500 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı

İHA

Vatandaşları kandırmak için her yolu deneyen dolandırıcıların son kurbanı yaşlı bir kadın oldu..

Balıkesir'in Bigadiş ilçesinde N.A. isimli yaşlı kadın, kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan M.D. ve V.S. isimli şahıslara evinde bulunan yaklaşık 1 milyon 500 bin değerinde ziynet eşyalarını ve dövizlerini elden verdi.

Ziynet eşyaları ve dövizleri verdikten sonra dolandırıldığı anlayan yaşlı kadın İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

DOLANDIRICILAR BURSA'DA YAKALANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şahısların ticari taksi ile geldikleri, akabinde ticari taksi ile İstanbul'a gittikleri tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince koordineli bir şekilde yapılan operasyonda şahıslar, Bursa çevre yolunda yakalandı.

TUTUKLANDI

Dolandırıcılık suçuna konu eşyalar ise sahiplerine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.

M.D. ve V.S. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.