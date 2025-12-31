Kahramanmaraş’ta depremzedeler yeni yıla umutla giriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar alan Kahramanmaraşlı vatandaşların kalıcı konutlara yerleşme süreci devam ediyor. Yapımı tamamlanan Ebrar Sitesi’nde anahtarlarını teslim alan aileler, yeni yıla yeni evlerinde giriyor.

YENİ EV, YENİ BAŞLANGIÇ

Deprem sonrası zorlu bir süreci geride bırakan 67 yaşındaki Hasan Dingiş ile 65 yaşındaki eşi Şazenuş Dingiş, teslim aldıkları yeni konutlarında ilk kez yeni yıl heyecanı yaşıyor. Çift, yaşadıkları acılara rağmen yeni yıla umutla bakmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentte yaşamın yavaş yavaş normale dönmeye başladığını ifade eden vatandaşlar, yeni yılın Kahramanmaraş için yeniden ayağa kalkma ve toparlanma yılı olmasını temenni etti.

"YENİ YILA BURUK AMA HUZURLU GİRİYORUZ"

Depremde kaybettikleri yakınlarını anarak konuşan Şazenuş Dingiş, yeni yıl sevincinin hüzünle iç içe olduğunu belirterek şunları söyledi:

Devletimiz her zaman yanımızdaydı. Önceden kar yağdığında çocuklarımız kartopu oynardı, şimdi onlar cennette. Yeni yıla buruk giriyoruz ama çok şükür sıcak bir evimiz var. Allah devletimizden razı olsun, evimizden de çok memnunuz.

"BİZ BATMIŞTIK, DEVLET EL UZATTI"

Yetkililerin ve sahada çalışan işçilerin emeğine dikkat çeken Dingiş, “Soğuk havalarda bile işçilerin çalıştığını görüyoruz. Biz batmıştık, devletimizin desteğiyle yeniden ayağa kalktık. Verilen evden çok memnunuz” dedi.

"YENİ YILA YENİ EVİMİZDE GİRDİK"

Hasan Dingiş ise deprem sonrası konteyner ve çadırlarda geçen günleri hatırlatarak, “Allah Cumhurbaşkanımızdan ve emeği geçen herkesten razı olsun. Hepsinde kaldık, hepsinden faydalandık. Şimdi yeni yıla yeni evimizde giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremzedeler için yeni konutlar, yalnızca bir barınma alanı değil, aynı zamanda yeniden hayata tutunmanın ve umudun simgesi olmaya devam ediyor.