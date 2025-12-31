İstanbul’da yılbaşı güvenliği üst seviyede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı dolayısıyla kentin en yoğun noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde uygulanan güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi.

MOBİL KOMUTA MERKEZİNDE İNCELEME

Taksim Meydanı’ndaki çalışmaları yakından takip eden Yıldız, güvenlik kameraları aracılığıyla alanın izlendiği Mobil Komuta Merkezi’nde yetkililerden bilgi aldı. Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, İstanbul genelinde güvenlik hizmetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü vurguladı.

"SUÇ VE SUÇLULARA GEÇİT VERMEDİK"

2025 yılı boyunca suçla mücadelede kararlı bir duruş sergilendiğini ifade eden Yıldız, terör örgütleri, organize suç yapıları ve motosikletli suç çetelerine yönelik yürütülen operasyonlarda önemli başarılar elde edildiğini söyledi. Uyuşturucu ile mücadelenin öncelikli alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Yıldız, yasa dışı bahis ve kumara karşı da etkin çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

DRONE DESTEKLİ DENETİM

Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığını belirten Yıldız, “39 ilçemizde dronlarımız aktif. Havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz. Havada, karada, denizde ve siber vatanda güvenliği en üst seviyede sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTİKLAL CADDESİ GİRİŞLERİNDE SIKI KONTROL

Öte yandan, Beyoğlu’nda yılbaşı tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri cadde girişlerine bariyerler kurarak vatandaşları tek tek aradı. Yapılan kontroller nedeniyle zaman zaman yoğunluk oluştu.

Yıldız, yeni yılın İstanbul ve Türkiye için huzur ve güvenlik getirmesi temennisinde bulunarak, “Bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul’un emniyetiyiz” dedi.