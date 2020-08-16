AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının bir türünü öğrencileriyle hem besledi hem eliyle tuttu. Ele alınan balon balığının hemen şiştiği görüldü.

Akdeniz ve Ege kıyılarına yaklaşık 20 yıl önce Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı vasıtasıyla geçen ve her geçen yıl tehlike oluşturmaya devam eden balon balığı, son dönemde olta ve ağ balıkçılarının kabusu haline geldi.

Ölüsünü yiyen kedilerin telef olmasına neden olan balon balıkları, bir süre önce de arkadaşının tavsiyesi üzerine yiyen bir kişinin canına mal olmuştu.

EN KÜÇÜK TÜRÜ POPÜLASYONUNU ARTIRDI

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz sahillerinde 7 türü bulunan ve saldırganlıklarıyla bilinen balon balıklarını dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarında doğal yaşamlarında izledi. İki öğrencisiyle sahil şeridinde inceleme dalışı yapan Gökoğlu, balon balığının en küçük türünün popülasyonunun arttığını gözlemledi.

Balon balığını su altında sevip, beslediler ViDEO

ELLERİYLE MİDYE YEDİRDİ

Balon balığı sürüsünün etrafında dolaştığını gören Gökoğlu ve öğrencileri, kırdığı bir midye parçası ile onları besledi. İstiridye ile besleme yapan Gökoğlu, o anları görüntülemeyi de ihmal etmedi.

Korkarak yeme yaklaşan balon balıklarının, Gökoğlu’nun elinden tüm istiridye ve midye parçalarını yedikleri görüldü.

Öğrenciler ise daha ileriye giderek balon balıklarının ikisini elleriyle yakalamayı başardı.

BALON BALIĞINI GIDIKLADI

Öğrenciler, ellerinde hemen şişen balon balıklarının karın bölgesini gıdıkladı. Bir süre balon balıklarını seven öğrenciler daha sonra geri bıraktı. Gökoğlu ve öğrencileri kıyıya yakın noktada denk geldiği balon balığının en küçük türünü bir süre besledikten sonra bölgeden ayrıldı.

“ELİMİZLE BESLEDİK”

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde bazı bölgelerden balon balıklarıyla ilgili çok kötü propagandalar yapıldığını bildirdi. Özellikle Adrasan bölgesinden balon balıklarıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını aktaran Gökoğlu, “Sanki çok yoğun ve insanlara saldırıyormuş gibi bir izlenim oluşturuluyor. Bu konuda Adrasan, Tekirova, Kemer, Olimpos bölgesinde otelcilerin şikayetleri var.” dedi.

“DALIŞ VE YÜZÜCÜLER İÇİN RİSK YOK”

Antalya’nın sahil şeridinin belirli yerlerine zaman zaman dalışlar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Gökoğlu, “Etrafımızda balon balıklarını görüyoruz, elimizle tutuyoruz, oynuyoruz. Bizim görüntülediğimiz küçük tür, genelde dalgaların altında oluyor. Ama esas tehlikeli olan türler iri olanlardır. Bazen kola kutusunu balığın ağzına verip, ısırtıyorlar. Balık onu bilinçsizce yapıyor. Balık can çekişiyor. Ancak parmağımızı balığın ağzına götürürsek, koparabilir. Dalış anında büyük türler bize yaklaşmıyor, kaçıyor. Dalışçılar ve yüzücüler için bir risk yok.” diye konuştu.

Gökoğlu, zehirli olması nedeniyle balon balığının hiçbir türünün yenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.