Banka duyurdu: Kartlar bu saatler arası kullanılamayacak

QNB, Enpara.com’un artık bağımsız bir banka olarak faaliyet göstereceğini duyurdu.

Bu kapsamda bankadan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sabah 04.00-09.00 saatleri arasında sistem geliştirmeleri nedeniyle bazı hizmetlerde kesinti yaşanacak.

Banka tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

QNB Türkiye çatısı altında dijital bankacılığın öncüsü olarak kurduğumuz Enpara.com, artık bağımsız bir banka olarak hizmet vermeye devam edecek.

Bu kapsamda yapılacak sistem geliştirmeleri nedeniyle 27 Eylül 2025 Cumartesi, sabah 04.00-09.00 saatleri arasında bazı hizmetlerimizde kesinti planlanmıştır. Bu kesinti hakkında sizi önden bilgilendirmek istiyoruz. Kesinti yaşanacak işlemleri aşağıda görebilirsiniz.

POS işlemleri (cihaz ve sistem üzerinden yapılan işlemler)

Kredi veya Banka kartlarıyla herhangi bir işlem

ATM'ye kredi kartıyla giriş ve ATM’den kredi kartı işlemleri

Diğer banka ATM’lerinden QNB Kartları ile işlemler

QNB Mobil, İnternet Şubesi ve Çağrı Merkezinden kredi kartı işlemleri

Kredi başvurusu

ATM’de kredi kartı işlemleri dışında, kesinti yaşamadan yapmaya devam edebileceğiniz işlemler:

ATM’ye banka kartıyla giriş

ATM’den banka kartıyla para çekme ve para yatırma

ATM’den karekod ile para çekme ve para yatırma (Sadece Bireysel ve GKTİ müşteriler yapabilecek)

Ayrıca 27 Eylül 2025’den itibaren Enpara Bank hesaplarına yapılacak para transferleri EFT/FAST kapsamında ücretlendirilecek.

Her zaman olduğu gibi bu süreç boyunca da tüm sorularınız ve ihtiyaçlarınız için Çağrı Merkezimiz (0850 222 0 900) ile yanınızdayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.