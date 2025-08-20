Banka hesabınız aniden boşalabilir! İşte telefondan silmeniz gereken 6 uygulama

Siber suçluların yöntemleri giderek daha karmaşık hale geliyor. E-posta zincirlerinden, kısa mesajlara ve telefon aramalarına kadar uzanan stratejilerle, kullanıcıların banka hesapları ve kişisel verileri hedef alınıyor.

Bu noktada kullanıcıların ekstra güvenlik ve gizlilik aracı olarak başvurduğu VPN hizmetleri, siber güvenlik dünyasında adeta bir kurtarıcı olarak görülüyordu. VPN’ler, kullanıcıların cihazlarını güvenli bir şekilde kullanabilmesini ve siber saldırılardan korunmasını sağlamak için tasarlanmıştı.

Ancak bazı VPN ve güvenlik uygulamalarının aslında kullanıcıları hedef aldığı ve banka hesaplarındaki parayı çalmaya yönelik gizli uygulamalar içerdiği belirtildi.

BU UYGULAMALARI HEMEN SİLİN

Bir siber güvenlik şirketi olan Kaspersky, cep telefonu kullanıcıları için potansiyel tehlikeler olarak tanımlanan farklı VPN hizmetleri konusunda uyardı.

Şirket, kişisel bilgileri ve banka hesapları gibi hizmetlere erişimleri tehlikede olabileceğinden, bu altı uygulamaya sahip kullanıcıların bunları kaldırmaları için bir uyarı başlattı.

* MaskVPN

* DewVPN

* PaladinVPN

* ProxyGate

* ShieldVPN

* ShineVPN

DOLANDIRICILIK YAPMAK İÇİN NEDEN VPN KULLANIYORLAR?

VPN'lerin siber suçluların elektronik ekipmanlarını ve stratejilerini korumaya çalışan araçlar olduğu doğru olsa da, kullanımlarından yararlanmak ve sahte uygulamaları yaymak için onları zararsız göstermenin yollarını geliştirdiler.

VPN'lerin temel ilkesi bilgileri şifrelemek ve kullanıcıların IP adreslerini gizlemektir, ancak Kaspersky tarafından tanımlanan bu kötü amaçlı hizmetler, indirildikleri ve yüklendikleri mobil cihazları ve terminalleri proxy bağlantı noktaları haline getirir ve bu da suçluların her türlü kötü niyetli eylemde bulunmaları için kapıyı açar.