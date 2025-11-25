Barajlar kurudu, İstanbul’un sınırında su kesintisi başlıyor: İşte kesinti saatleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yalova’nın tek içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajı’nda doluluk oranı yüzde 8’e gerileyince, kentte su krizi resmen kapıya dayandı.

Kritik seviyeye düşen baraj için Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında bir koordinasyon toplantısı düzenlendi ve Acil Su Eylem Planı devreye sokuldu.

Toplantıda alınan kararlara göre, kentteki su kullanımına yönelik bir dizi ciddi kısıtlama hayata geçirildi.

İlk etapta tarımsal sulama için yapılan tüm su tahsisleri durduruldu. Belediyelerin park ve bahçe sulamalarında ile yol yıkama işlemlerinde şebeke suyu kullanması tamamen yasaklandı.

Ayrıca, şehir şebekesinden beslenen süs havuzları ve yüzme havuzlarının su tüketimi de tamamen durduruldu.

PLANLI SU KESİNTİLERİ BAŞLIYOR

Alınan kararlara göre, 26 Kasım’dan itibaren kent genelinde planlı su kesintileri uygulanacak. Tüm belediyeler, mahalle bazında 20.00–05.00 saatleri arasında şebeke suyunu kapatacak.

Sanayi Tesislerinde Su Kullanımı Azaltılıyor

Acil plan kapsamında yalnızca evsel kullanım değil, sanayi sektörü de yeni kısıtlamalara tabi tutulacak. Buna göre:

-Sanayi tesislerine verilen su ilk etapta %50 oranında azaltılacak.

-Baraj rezervi 10 günlük seviyenin altına düşerse, sanayiye su verilişi tamamen durdurulacak.