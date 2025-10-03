Barajlardaki son durum: İstanbul’da barajlar doldu mu? İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul’da barajlardaki su seviyeleri, mevsimsel değişimlerle birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Sıcak havalara kısa bir ara veren yağışlı dönemlerin ardından, baraj doluluk oranlarının yükselişe geçmesi bekleniyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), baraj doluluk oranlarını düzenli olarak paylaşıyor.

Vatandaşlar, hangi barajda su seviyesi ne kadar, doluluk oranları arttı mı azaldı mı sorularına yanıt arıyor. İşte güncel barajların doluluk oranları:

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 3 Ekim sabahı itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını açıkladı. Verilere göre, kentin toplam baraj doluluk oranı yüzde 27,81 seviyesinde bulunuyor.