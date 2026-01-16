Pegasus müjdeyi duyurdu: 1 bilet alana 1 çocuk bileti hediye

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pegasus Hava Yolları, çocuklu ailelere yönelik yeni kampanyasının detaylarını paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, 15–18 Ocak 2026 tarihleri arasında satın alınan biletlerde, belirlenen uçuş dönemleri için çocuk biletleri ücretsiz olarak sunulacak.

Pegasus’un duyurusuna göre kampanya, 15 Ocak 2026 saat 09.30 ile 18 Ocak 2026 saat 23.59 arasında yapılan ve biletlemesi tamamlanan işlemler için geçerli olacak.

Bu süre içinde alınan biletlerle, 1 Şubat 2026 – 28 Mart 2026tarihleri arasındaki yetişkin biletine bağlı çocuk yolcular için ek ücret alınmayacak.

KAMPANYA ŞARTLARI

Yapılan açıklamaya göre, kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri yararlanabilecek. Henüz üye olmayan yolcular ise ücretsiz olarak BolBol üyeliği oluşturarak kampanyaya katılabilecek.

Kampanya kapsamında 2–12 yaş arası çocuklar, 18 yaşından büyük bir BolBol üyesine bağlı üyelik tanımlanması şartıyla ücretsiz bilet hakkından faydalanabilecek.

Biletleme işlemlerinin, çocuğun bağlı olduğu BolBol üyeliğiyle ilişkilendirilmiş telefon numarası üzerinden yapılması gerekiyor.

Yetişkin biletiyle birlikte yapılan tek yön ya da gidiş-dönüş rezervasyonlarda, en fazla iki çocuk için hediye bilet imkanı sunuluyor.

GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Pegasus’un duyurusuna göre kampanya; Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere ve İsviçre’den Türkiye’ye yapılan gidiş-dönüş uçuşlar için geçerli olacak.

Bu hatlarda seyahat eden BolBol üyeleri, satın aldıkları yetişkin biletine bağlı olarak iki çocuğa kadar ücretsiz uçuş hakkı elde edebilecek.

Ücretsiz çocuk biletleri Light Paket kapsamında düzenlenecek. Koltuk seçimi, yemek, bagaj gibi Light Paket dışındaki ek hizmetler ise ayrıca ücretlendirilecek.

Kampanyadan yalnızca www.flypgs.com internet sitesi ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında yararlanılabilecek.

Ödeme aşamasında kampanya seçeneğinin işaretlenmesiyle çocuk biletlerinin toplam tutara 0 TL olarak yansıtılacak.