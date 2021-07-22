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    Barış Pınarı - Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3, Pençe Yıldırım bölgesinde ise bir PKK/YPG'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 22.07.2021 - 20:09
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    Barış Pınarı - Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 3, PENÇE YILDIRIM BÖLGESİNDE 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin teminatı komandoların, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

    TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

    Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.

    Barış Pınarı - Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi #1

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